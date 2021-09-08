Rigoni faz trabalho a parte, quarteto segue em recuperação e São Paulo dá sequência à semana de treinos

O São Paulo deu sequência aos treinamentos nesta quarta-feira (8). Próximo de voltar aos gramados, o time segue fazendo as últimas preparações para encarar o Fluminense, pelo Brasileirão. Com atividades coletivas, o treinador Hernán Crespo não contou com alguns jogadores, que seguem desfalcando o elenco nas atividades.
Segundo o Globo Esporte, assim como na última terça-feira (7), Emiliano Rigoni fez um trabalho separado do elenco, recuperando e aprimorando a forma física após deixar o campo com dores na partida contra o Juventude.
Ainda de acordo com o portal, Marquinhos e Wellington seguem realizando trabalhos de transição física, enquanto Arboleda e Willian trabalharam no Reffis, se recuperando de suas lesões.
Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, Rigoni estará disponível para enfrentar o Fluminense no domingo (12) e o Fortaleza na quarta-feira (15). O dirigente afirmou, ainda, que Welington deve retornar aos treinos coletivos ainda nesta semana.Marquinhos segue sem previsão de volta, enquanto Arboleda e William ainda se recuperam das lesões.
O time se prepara para dois jogos importantes. No domingo (12), às 20h30, o Tricolor encara o Fluminense, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (15), o time joga contra o Fortaleza, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo, o vencedor do jogo se classificará e disputa de pênaltis será realizada em caso de empate.