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Rigoni evolui em recuperação e faz parte de treino com o elenco do São Paulo

Atacante argentino participou da primeira parte da atividade e, na sequência, fez um trabalho específico com os preparadores físicos...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 13:20

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:20

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O atacante Rigoni evoluiu na sua recuperação de uma lesão na coxa. No treinamento desta quarta-feira, o jogador participou de parte do treino junto com o elenco do São Paulo, que se prepara para encarar o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi. Após realizar a a atividade com o grupo, Rigoni fez um trabalho específico com os preparadores físicos do Tricolor. Ele segue como dúvida para encarar o Colorado. A comissão técnica do São Paulo vê a situação com cuidado para não acelerar o processo e, consequentemente, uma nova lesão.
Rigoni vem sendo o principal jogador do Tricolor no ano, com 29 jogos e 11 gols marcados, sendo artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados até aqui.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Ele se lesionou na partida contra o Cuiabá, no empate por 0 a 0. De lá para cá, ficou fora dos jogos contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino, curiosamente os únicos da equipe sob o comando de Rogério Ceni. O time é o 13º colocado, com 34 pontos.

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