Rigoni evolui em recuperação e faz parte de treino com o elenco do São Paulo

O atacante Rigoni evoluiu na sua recuperação de uma lesão na coxa. No treinamento desta quarta-feira, o jogador participou de parte do treino junto com o elenco do São Paulo, que se prepara para encarar o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi. Após realizar a a atividade com o grupo, Rigoni fez um trabalho específico com os preparadores físicos do Tricolor. Ele segue como dúvida para encarar o Colorado. A comissão técnica do São Paulo vê a situação com cuidado para não acelerar o processo e, consequentemente, uma nova lesão.