Rigoni evita polemizar substituição em empate do São Paulo: 'Eu respeito'

Rigoni marcou dois gols no empate do São Paulo por 2 a 2, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo boa atuação, o argentino saiu no fim da segunda etapa e viu do banco, o Tricolor ceder o empate ao Leão. Em entrevista coletiva após a partida, o camisa 77 preferiu não polemizar a escolha da comissão técnica em tirá-lo de campo.

- São decisões da comissão técnica, eu respeito totalmente. Falei com a comissão em um momento da partida que estava bem, mas eles decidiram trocar. Não tem nenhum problema, eu respeito - disse Rigoni.

ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza

CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILO jogador lamentou o empate e analisou os problemas da equipe no final do jogo. Para ele, faltou concentração e ofensividade aos comandados de Hernán Crespo nos minutos finais para segurar a vitória.