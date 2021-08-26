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futebol

Rigoni evita polemizar substituição em empate do São Paulo: 'Eu respeito'

Atacante, que marcou os dois gols no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, deixou o campo no fim da segunda etapa e viu o time sofre dois gole e sair sem a vitória...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 08:00
Rigoni marcou dois gols no empate do São Paulo por 2 a 2, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo boa atuação, o argentino saiu no fim da segunda etapa e viu do banco, o Tricolor ceder o empate ao Leão. Em entrevista coletiva após a partida, o camisa 77 preferiu não polemizar a escolha da comissão técnica em tirá-lo de campo.
- São decisões da comissão técnica, eu respeito totalmente. Falei com a comissão em um momento da partida que estava bem, mas eles decidiram trocar. Não tem nenhum problema, eu respeito - disse Rigoni.
ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILO jogador lamentou o empate e analisou os problemas da equipe no final do jogo. Para ele, faltou concentração e ofensividade aos comandados de Hernán Crespo nos minutos finais para segurar a vitória.
- Dois descuidos nos custou dois gols. São desatenções que não podemos voltar a cometer, temos que seguir trabalhando para diminuir essa margem de erro e buscar a melhora na volta. Nos faltou um pouco de agressividade nos últimos minutos, quando eles começaram a apertar um pouco. Começamos a perder o jogo, perder o ataque também, acredito que isso foi o ponto que começou a mudar o resultado - finalizou.

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