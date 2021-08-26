Rigoni evita críticas ao departamento médico do São Paulo: 'Trabalham muito bem'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Rigoni marcou dois gols no empate do São Paulo por 2 a 2, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo boa atuação, o argentino saiu no fim da segunda etapa e viu do banco, o Tricolor ceder o empate ao Leão. Em entrevista coletiva após a partida, o camisa 77 foi questionado sobre a situação do departamento médico do São Paulo e a grande quantidade de jogadores lesionados na temporada. Ele isentou os médicos do clube e deu dois motivos para o problema.

- Não tenho nada para dizer sobre o departamento médico, para mim trabalham muito bem. As lesões e tudo o que está ocorrendo, é por um calendário tão apertado que tem o futebol brasileiro e a exigência que nós temos por nossa ideia de jogo. Tantas partidas, com tanta alta intensidade, nos custa lesões. Não há muito tempo para recuperação. Acredito que o corpo médico e todo o clube fazem o possível para que estejamos todos em perfeitas condições – afirmou Rigoni.

ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza

CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILRigoni foi um dos jogadores que ficaram fora de jogos importantes por conta de lesão, sendo desfalques por três partidas, duas pelo Campeonato Brasileiro e uma da Libertadores. Agora, Crespo tem no departamento médico o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Welington, o volante William e o atacante Marquinhos.

No entanto, a comissão técnica teve o retorno de Benítez e Luciano nas últimas partidas, mas a dupla precisa de mais ritmo de jogo para voltar as grandes atuações do começo desta temporada.