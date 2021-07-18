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Rigoni e Miranda progridem em suas recuperações e viram dúvidas no São Paulo para a Libertadores

Jogadores alternaram entre trabalhos em grupo e trabalhos individuais e podem voltar a campo contra o Racing, nesta terça-feira (20)...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 15:43

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 15:43

Crédito: Rpeordução/ Twitter @SaoPauloFC
Em meio a um momento crítico de desfalques e lesões, o São Paulo teve notícias animadoras no treino deste domingo (18). Rigoni e Miranda, dois dos principais jogadores lesionados da equipe, alternaram entre trabalhos individuais e com o grupo e aparentam estar em fase final de recuperação.CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DE 2021!
Com o progresso do tratamento desses dois jogadores, a dupla vira dúvida para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (20), contra o Racing, da Argentina.
Rigoni e Miranda ficaram de fora do primeiro jogo, disputado no Morumbi. Com muitos desfalques, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Racing, o que dá aos argentinas a vantagem de gol fora de casa em caso de um empate em 0 a 0 na terça-feira.
O Tricolor ainda conta com, ao menos, quatro desfalques contra o Racing e uma outra dúvida.
Lesionados, Luciano, Wlliam e Eder devem desfalcar a equipe, enquanto Daniel Alves é ausência confirmada, pois o atleta defende a seleção olímpica brasileira. A outra dúvida é o zagueiro Diego Costa, que sofreu trauma no ombro e ficou de fora da última partida, contra o Fortaleza.O Tricolor viaja para a Argentina nesta segunda-feira (19) e, caso tenham condições de jogar, Rigoni e Miranda podem integrar a delegação são-paulina.
A partida de volta das oitavas da Libertadores acontece na terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

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