Rigoni e Miranda progridem em suas recuperações e viram dúvidas no São Paulo para a Libertadores

Crédito: Rpeordução/ Twitter @SaoPauloFC

Em meio a um momento crítico de desfalques e lesões, o São Paulo teve notícias animadoras no treino deste domingo (18). Rigoni e Miranda, dois dos principais jogadores lesionados da equipe, alternaram entre trabalhos individuais e com o grupo e aparentam estar em fase final de recuperação.CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DE 2021!

Com o progresso do tratamento desses dois jogadores, a dupla vira dúvida para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (20), contra o Racing, da Argentina.

Rigoni e Miranda ficaram de fora do primeiro jogo, disputado no Morumbi. Com muitos desfalques, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Racing, o que dá aos argentinas a vantagem de gol fora de casa em caso de um empate em 0 a 0 na terça-feira.

O Tricolor ainda conta com, ao menos, quatro desfalques contra o Racing e uma outra dúvida.

Lesionados, Luciano, Wlliam e Eder devem desfalcar a equipe, enquanto Daniel Alves é ausência confirmada, pois o atleta defende a seleção olímpica brasileira. A outra dúvida é o zagueiro Diego Costa, que sofreu trauma no ombro e ficou de fora da última partida, contra o Fortaleza.O Tricolor viaja para a Argentina nesta segunda-feira (19) e, caso tenham condições de jogar, Rigoni e Miranda podem integrar a delegação são-paulina.