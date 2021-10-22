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Rigoni e Calleri não participam de treino e devem ser desfalques do São Paulo; veja provável escalação

Atacantes seguem em recuperação de lesões e chance da presença deles diante do Massa Bruta é praticamente zero. Galeano e Luan também estão no departamento médico...
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Publicado em 

22 out 2021 às 15:04

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:04

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo deve ter o desfalque da dupla Calleri e Rigoni contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. A dupla não participou do treinamento nesta sexta-feira (22), no CT da Barra Funda. Calleri saiu com dores na coxa direita durante a vitória sobre o Corinthians, na última segunda-feira. Nos exames, foi detectado um edema. Já Rigoni sofreu um pequeno estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.
Eles correram em volta do gramado junto com os fisioterapeutas e não participaram do treino com bola. Outros desfalques de Ceni são o lateral Galeano (que se recupera de um trauma no tornozelo direito) e o volante Luan (avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda)Em compensação, o zagueiro Miranda volta a estar à disposição após cumprir suspensão no Majestoso. Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi, Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Pablo.
O São Paulo é o 12º colocado do Brasileirão, com 34 pontos.

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