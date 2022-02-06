Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rigoni e Calleri lideram finalizações do São Paulo no Paulistão

Argentinos têm sete chutes em três jogos no estadual, sendo que Calleri é o artilheiro do Tricolor, com dois gols marcados...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 17:00
O São Paulo tem em seu ataque duas esperanças de gols: os argentinos Rigoni e Calleri. Ambos lideram os números de finalizações da equipe neste começo de Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!
Os argentinos têm sete chutes cada um no estadual. Calleri, inclusive, é o artilheiro da equipe, com dois gols marcados, um contra o Guarani e outro diante do Red Bull Bragantino. Curiosamente, esses dois jogos o camisa nove começou como titular.
No tento diante do Massa Bruta, inclusive, foi de Rigoni a assistência para o gol do compatriota. O camisa sete busca retomar o seu melhor futebol no São Paulo. Com Rogério Ceni, ele ainda não marcou, mas não está sendo por falta de tentativas. Em sete chutes no Paulista, Rigoni acertou três e errou quatro, segundo números do Footstats. Já Calleri acertou duas finalizações, inclusive com gols e errou cinco delas. Gabriel Sara e Alisson completam o pódio, com cinco chutes cada um.
NÚMEROS DE RIGONI E CALLERI CALLERI - sete finalizações, duas certas e cinco erradas - dois gol RIGONI - sete finalizações, três certas e quatro erradas - uma assistência
Crédito: RigonieCallerilideramnúmerosdefinalizaçõesdoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados