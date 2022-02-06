Rigoni e Calleri lideram finalizações do São Paulo no Paulistão

O São Paulo tem em seu ataque duas esperanças de gols: os argentinos Rigoni e Calleri. Ambos lideram os números de finalizações da equipe neste começo de Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!

Os argentinos têm sete chutes cada um no estadual. Calleri, inclusive, é o artilheiro da equipe, com dois gols marcados, um contra o Guarani e outro diante do Red Bull Bragantino. Curiosamente, esses dois jogos o camisa nove começou como titular.

No tento diante do Massa Bruta, inclusive, foi de Rigoni a assistência para o gol do compatriota. O camisa sete busca retomar o seu melhor futebol no São Paulo. Com Rogério Ceni, ele ainda não marcou, mas não está sendo por falta de tentativas. Em sete chutes no Paulista, Rigoni acertou três e errou quatro, segundo números do Footstats. Já Calleri acertou duas finalizações, inclusive com gols e errou cinco delas. Gabriel Sara e Alisson completam o pódio, com cinco chutes cada um.

NÚMEROS DE RIGONI E CALLERI CALLERI - sete finalizações, duas certas e cinco erradas - dois gol RIGONI - sete finalizações, três certas e quatro erradas - uma assistência