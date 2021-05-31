Rigoni é apresentado no São Paulo: 'Não foi difícil de tomar a decisão'

Crédito: Reprodução/SPFCTV

O meia-atacante Emiliano Rigoni foi apresentado nesta segunda-feira (31), como novo reforço do São Paulo para a temporada. O jogador já treina com os companheiros, mas espera sua regularização no BID da CBF para estrear.

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Perguntado sobre os motivos que o fizeram escolher o Tricolor para atuar, Rigoni destacou o tamanho do São Paulo e a oportunidade única em sua carreira como jogador.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Não foi tão difícil de tomar a decisão, simplesmente esperei para que fizessem todos os detalhes para fazer a transferência. Estou muito feliz, muito orgulhoso e muito contente de estar em um time tão grande quanto o São Paulo - afirmou o novo camisa 77 do clube, em coletiva de imprensa.

Rigoni exaltou o São Paulo e deu mais detalhes sobre os motivos da sua chegada o clube do Morumbi.

- Quando me falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi algo que me chamou atenção, porque um clube tão grande sempre desperta a imaginação de poder chegar. Espero fazer bons jogos e ser feliz no clube - disse o jogador. Rigoni defendia o Elche, da Espanha, e chega para defender o Tricolor por três anos, podendo estender o acordo por um ano em caso de renovação.

O São Paulo conseguiu entrar em acordo com os espanhóis para pagar a compensação financeira a partir de janeiro de 2022, quando o time paulista terá seu fluxo de caixa restabelecido e melhor condições para efetuar o pagamento. Emiliano Rigoni deve chegar a São Paulo para assinar o contrato no final desta semana.