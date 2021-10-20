Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rigoni corre no gramado durante treino do São Paulo e inicia nova etapa de sua recuperação
futebol

Rigoni corre no gramado durante treino do São Paulo e inicia nova etapa de sua recuperação

Atacante se recupera de lesão muscular sofrida na parte posterior da coxa, sofrida no jogo contra o Cuiabá. Argentino ainda não jogou sob o comando de Rogério Ceni...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 15:26

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:26

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (20), após receber dia de descanso depois da vitória contra o Corinthians. Durante as atividades, uma boa notícia chamou a atenção: Rigoni correu no gramado e iniciou nova etapa de sua recuperação.
>>>Formação, meio de campo e ânimo: o que mudou no São Paulo com a chegada de Rogério Ceni?CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Rigoni se lesionou no dia 11 de outubro, na partida contra o Cuiabá e, desde então, passa por processo de recuperação no São Paulo, sendo desfalque nos dois primeiros jogos do treinador Rogério Ceni, contra o Ceará e o Corinthians.
O jogador teve lesão muscular diagnosticada na região posterior da coxa esquerda, tipo de contusão que vem assombrando o clube na temporada e que já deixou o argentino fora de algumas partidas.
O treinador já descartou, na última entrevista coletiva, a presença do camisa 77 no próximo jogo da equipe, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (24), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid.
- O próximo jogo, contra o Bragantino, vamos avaliar o Calleri, ver se tem alguma lesão, o Rigoni não pode voltar e Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para enfrentar o Bragantino - comentou Ceni.Com a volta aos gramados, embora ainda fazendo atividade de recuperação separado do restante do elenco, Rigoni se aproxima de voltar às atividades gerais da equipe, treinando com bola.
Além de Rigoni, Calleri, Luan e William devem ficar de fora da próxima partida, todos em recuperação de lesões. Igor Vinícius se recuperou e já está de volta ao elenco, ficando à disposição do treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados