Rigoni corre no gramado durante treino do São Paulo e inicia nova etapa de sua recuperação

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (20), após receber dia de descanso depois da vitória contra o Corinthians. Durante as atividades, uma boa notícia chamou a atenção: Rigoni correu no gramado e iniciou nova etapa de sua recuperação.
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Rigoni se lesionou no dia 11 de outubro, na partida contra o Cuiabá e, desde então, passa por processo de recuperação no São Paulo, sendo desfalque nos dois primeiros jogos do treinador Rogério Ceni, contra o Ceará e o Corinthians.
O jogador teve lesão muscular diagnosticada na região posterior da coxa esquerda, tipo de contusão que vem assombrando o clube na temporada e que já deixou o argentino fora de algumas partidas.
O treinador já descartou, na última entrevista coletiva, a presença do camisa 77 no próximo jogo da equipe, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (24), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid.
- O próximo jogo, contra o Bragantino, vamos avaliar o Calleri, ver se tem alguma lesão, o Rigoni não pode voltar e Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para enfrentar o Bragantino - comentou Ceni.Com a volta aos gramados, embora ainda fazendo atividade de recuperação separado do restante do elenco, Rigoni se aproxima de voltar às atividades gerais da equipe, treinando com bola.
Além de Rigoni, Calleri, Luan e William devem ficar de fora da próxima partida, todos em recuperação de lesões. Igor Vinícius se recuperou e já está de volta ao elenco, ficando à disposição do treinador.