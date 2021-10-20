Rigoni corre no gramado durante treino do São Paulo e inicia nova etapa de sua recuperação

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (20), após receber dia de descanso depois da vitória contra o Corinthians. Durante as atividades, uma boa notícia chamou a atenção: Rigoni correu no gramado e iniciou nova etapa de sua recuperação.

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Rigoni se lesionou no dia 11 de outubro, na partida contra o Cuiabá e, desde então, passa por processo de recuperação no São Paulo, sendo desfalque nos dois primeiros jogos do treinador Rogério Ceni, contra o Ceará e o Corinthians.

O jogador teve lesão muscular diagnosticada na região posterior da coxa esquerda, tipo de contusão que vem assombrando o clube na temporada e que já deixou o argentino fora de algumas partidas.

O treinador já descartou, na última entrevista coletiva, a presença do camisa 77 no próximo jogo da equipe, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (24), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid.

- O próximo jogo, contra o Bragantino, vamos avaliar o Calleri, ver se tem alguma lesão, o Rigoni não pode voltar e Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para enfrentar o Bragantino - comentou Ceni.Com a volta aos gramados, embora ainda fazendo atividade de recuperação separado do restante do elenco, Rigoni se aproxima de voltar às atividades gerais da equipe, treinando com bola.