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futebol

Rigoni comemora triunfo do São Paulo e fala sobre lesão: 'Nada grave'

Argentino foi destaque na vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio. No entanto, atacante foi substituído no intervalo após sentir dores na coxa...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 23:48

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 23:48
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio e garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro depois de dez rodadas. Um dos destaques da partida foi o atacante Rigoni, que marcou o primeiro gol do Tricolor na partida.
ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão
Depois do jogo, ele comemorou a atuação da equipe e projetou também os próximos duelos do São Paulo no Brasileirão.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Muito contente pelo prêmio, mas é por toda a equipe. Simplesmente fiz o gol. Precisávamos melhorar. Acredito que fomos muito bem. Muito contente. Esperamos que possamos levantar - disse Rigoni, em entrevista à 'TV Globo'.
No entanto, o atacante deixou a torcida são-paulina preocupada ao sair de campo ainda no intervalo com dores na coxa. Porém, ele garante que não deve ser nada grave. - É muscular, mas nada grave. Só para prevenir. Amanhã farei um exame. Era um jogo importante a nós - finalizou.
Com oito pontos, o São Paulo é 0 16º colocado do Brasileiro. Agora, o time enfrenta o Bahia, no próximo sábado (10), às 19h, no Morumbi.

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