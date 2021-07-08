Rigoni comemora triunfo do São Paulo e fala sobre lesão: 'Nada grave'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio e garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro depois de dez rodadas. Um dos destaques da partida foi o atacante Rigoni, que marcou o primeiro gol do Tricolor na partida.

ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão

Depois do jogo, ele comemorou a atuação da equipe e projetou também os próximos duelos do São Paulo no Brasileirão.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Muito contente pelo prêmio, mas é por toda a equipe. Simplesmente fiz o gol. Precisávamos melhorar. Acredito que fomos muito bem. Muito contente. Esperamos que possamos levantar - disse Rigoni, em entrevista à 'TV Globo'.

No entanto, o atacante deixou a torcida são-paulina preocupada ao sair de campo ainda no intervalo com dores na coxa. Porém, ele garante que não deve ser nada grave. - É muscular, mas nada grave. Só para prevenir. Amanhã farei um exame. Era um jogo importante a nós - finalizou.