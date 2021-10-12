Rigoni começa tratamento no Reffis e vira dúvida no São Paulo para enfrentar o Ceará

O São Paulo pode ter o desfalque do atacante Rigoni na partida contra o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, o atacante, que saiu ainda na primeira etapa no empate contra o Cuiabá reclamando de dores na coxa esquerda, fez trabalhos no Reffis. Caso não haja uma evolução no seu quadro clínico, o argentino fará exames de imagem nesta quarta-feira (13), para detectar o grau da sua lesão. Vale lembrar que em julho, Rigoni sentiu um edema na coxa direita e foi desfalque da equipe por três partidas, diante de Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro, além do Racing na ida das oitavas de final da Libertadores.
Se Rigoni não jogar, Crespo deve substitui-lo por Marquinhos, opção imediata na posição do argentino. William, Igor Vinicius e Galeano são os outros jogadores no departamento médico do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O Tricolor volta a campo já na quinta-feira (14), diante do Ceará, às 19h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.