Rigoni busca romper jejum de 18 jogos sem gol em clássico do São Paulo contra o Corinthians

Sem marcar gols há 18 jogos pelo São Paulo, o atacante Rigoni pode ver o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (05), como uma grande chance de romper esse jejum.A última vez que o argentino balançou as redes foi contra a Chapecoense, em outubro de 2021, pelo Brasileirão. Desde esse período, o camisa 7 do Tricolor Paulista não marcou mais nenhum gol.

Nos últimos 18 jogos disputados desde esta partida, foi titular em 17. Embora não tenha marcado mais gols, foi o responsável por duas assistências, onze finalizações e 19 assistências para finalizações. Esses dados foram divulgados pelo FootStats.Nas outras 27 partidas disputadas pelo jogador no São Paulo, Rigoni somou onze gols e cinco assistências. Nesta temporada 2022, só não foi escalado como titular no clássico contra o Santos. No Paulistão deste ano, somou apenas uma assistência, na partida contra o Red Bull Bragantino.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosNo próximo sábado (05), o São Paulo volta a campo contra o Corinthians, às 16h no Estádio do Morumbi. O clássico pode ser uma chance para que Rigoni consiga quebrar esse jejum.