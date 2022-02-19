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futebol

Rigoni busca fim da seca e primeiro gol em clássicos no São Paulo

Argentino não marca um gol há 17 jogos, desde o empate por 1 a 1 diante da Chapecoense, em outubro do ano passado. Além disso, meia não marcou contra rivais...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 15:00
O clássico contra o Santos, neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pode ser importante para o atacante Emiliano Rigoni, do São Paulo. O argentino tem três objetivos na partida: além da vitória, é claro, ele busca sair da seca de gols, que já dura 17 jogos e o seu primeiro gol contra rivais do Tricolor.  + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
Rigoni não marca desde o dia três de outubro, no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense. Na época, o São Paulo era comandado por Hernán Crespo, que seria demitido duas rodadas depois. Desde então, já se passaram mais de quatro meses sem o camisa sete balançar a rede.
Além disso, Rigoni ainda não fez gol contra os rivais do São Paulo. Contra o Santos, o argentino atuou em duas oportunidades, com uma derrota (2 a 0) e um empate (1 a 1), com gol de Calleri. Já contra o Palmeiras, foram quatro partidas, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Diante do Corinthians, Rigoni disputou uma partida, em um empate sem gols pelo Brasileirão.
Crédito: RigonitemobjetivoscontraoSantosnestedomingo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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