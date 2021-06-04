Rigoni aparece no BID e está liberado para fazer sua estreia no São Paulo

- Me considero um jogador extremo direito, que pode jogar pelos lados. Gosto de jogar com espaços, com a bola em profundidade, gosto de dar assistências e nos últimos anos tenho jogado muito por dentro, de segundo ponta. Jogo mais por dentro quando tem três volantes no meio. A verdade é que tenho a variável por jogar por dentro ou por fora. Gosto muito de jogar nas linhas, de extremo atacante. Mas quando fui colocado no meio, me senti muito cômodo - avaliou o jogador do São Paulo, em sua apresentação. O São Paulo se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no próximo sábado. O Tricolor está sem vencer há duas partidas, com um empate sem gols contra o Fluminense, e uma derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.