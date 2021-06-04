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Rigoni aparece no BID e está liberado para fazer sua estreia no São Paulo

Meia argentino viajou para Goiânia mesmo antes da regularização e está à disposição do Tricolor para jogar diante do Atlético-GO, às 19h, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 16:12

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 16:12

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O São Paulo terá novidades na partida contra o Atlético-GO, neste sábado (5), ás 19h, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante argentino Emiliano Rigoni apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição da comissão técnica.
Mesmo antes da sua regularização, o jogador viajou com o elenco para Goiânia, local da partida. Apresentado nesta semana, o argentino já treina com os companheiros e pode ganhar minutos contra o Dragão.
Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Novo camisa 77 do São Paulo, Rigoni afirmou que possui uma gama de posições e funções que pode executar.
- Me considero um jogador extremo direito, que pode jogar pelos lados. Gosto de jogar com espaços, com a bola em profundidade, gosto de dar assistências e nos últimos anos tenho jogado muito por dentro, de segundo ponta. Jogo mais por dentro quando tem três volantes no meio. A verdade é que tenho a variável por jogar por dentro ou por fora. Gosto muito de jogar nas linhas, de extremo atacante. Mas quando fui colocado no meio, me senti muito cômodo - avaliou o jogador do São Paulo, em sua apresentação. O São Paulo se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no próximo sábado. O Tricolor está sem vencer há duas partidas, com um empate sem gols contra o Fluminense, e uma derrota para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2.

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