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Rigoni admite má atuação em vitória do São Paulo: 'Não joguei bem'

Atacante argentino falou sobre seu rendimento na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Jogador saiu na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 12:00

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 12:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o atacante Emiliano Rigoni, um dos principais jogadores da equipe na temporada, não ficou contente com a sua atuação.  Em postagem nas redes sociais, o jogador fez uma autocrítica e admitiu que não conseguiu priduzir o esperado em Recife. No entanto, o camisa 77 comemorou a importante vitória do Tricolor, que se afastou da zona de rebaixamento da competição nacional.
- Boa vitória e mais ainda em momentos difíceis onde não é possível jogar bem (sou autocrítico e não joguei bem hoje). É muito valioso levar o resultado para a frente, e hoje conseguimos. Três pontos superimportantes! Vamos, São Paulo. Para frente, sempre – escreveu Rigoni. Jogando pela ponta direita, fazendo companhia para Pablo e Rojas, o argentino não conseguiu desempenhar o seu bom futebol, até se apresentando bem, mas pecando nas tomadas de decisões.
Vice-artilheiro do São Paulo na temporada, com sete gols, Rigoni é um dos jogadores mais efetivos da equipe. No entanto, seu último gol aconteceu no dia 4 de agosto, na vitória sobre o Vasco, pela Copa do Brasil.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
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