Rick vibra com vitória em cima do maior rival

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Fim da seca de vitórias do Ceará em cima do Fortaleza. Na noite deste domingo, o Vozão derrotou o seu maior rival por 3 a 1 e deu alegria ao seu torcedor.

Autor de um dos gols da partida, o atacante Rick falou sobre o foco do elenco para sair com os três pontos.

'Hoje foi um dia muito importante. Entramos focados, determinados, e graças a Deus saímos vencedores’, afirmou.