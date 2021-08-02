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futebol

Rick vibra com vitória em cima do maior rival

Atacante entrou ao longo do jogo e conseguiu ajudar o Vozão...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 23:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 23:02
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Fim da seca de vitórias do Ceará em cima do Fortaleza. Na noite deste domingo, o Vozão derrotou o seu maior rival por 3 a 1 e deu alegria ao seu torcedor.
Autor de um dos gols da partida, o atacante Rick falou sobre o foco do elenco para sair com os três pontos.
'Hoje foi um dia muito importante. Entramos focados, determinados, e graças a Deus saímos vencedores’, afirmou.
Vale lembrar, que ao longo da temporada 2021, o Ceará havia sido derrotado na final do estadual e eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza.

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