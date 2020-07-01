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Richarlison se torna o 6º brasileiro com mais gols na Premier League

Atacante marcou na vitória do Everton sobre o Leicester por 2 a 1...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 18:55
Crédito: Divulgação/Everton
Após passar em branco nas últimas quatro rodadas da Premier League, Richarlison voltou a marcar com a camisa do Everton. Contra o Leicester, nessa quarta-feira, o atacante abriu o placar na vitória por 2 a 1 de sua equipe por 2 a 1. O jogador agora tem 11 gols neste Campeonato Inglês, ocupando 14º posição na artilharia, ultrapassando Gabriel Jesus, que tem 10.
E por falar em goleadores brasileiro, Richarlison se tornou também o 6º jogador nascido no país com mais gols na história da competição. O atacante chegou aos 29 tentos na Liga Inglesa desde a sua chegada na temporada 2017/2018 quando atuou pelo Watford. Foram 5 gols no primeiro ano, 13 no segundo e já são 11 no terceiro.

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