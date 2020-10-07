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Saúde

Richarlison se recupera de lesão e é liberado para treinos na seleção

Recuperado de uma entorse no tornozelo, sofrida na última partida pelo Campeonato Inglês, o atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, foi a campo pela manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:30

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:30

Richarlison, atacante capixaba do Everton, foi chamado por Tite
Richarlison, atacante capixaba do Everton, foi chamado por Tite Crédito: Mowa Press
O técnico Tite terá, enfim, os 23 jogadores da seleção brasileira à disposição para o treinamento desta quarta-feira (7) à tarde, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida na última partida pelo Campeonato Inglês, o atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, foi a campo pela manhã e não manifestou dores na execução de saltos e movimentos de rotação, aceleração, deslocamentos laterais e finalizações.
Com isso, Richarlison foi liberado para treinar com os demais jogadores no gramado, no treino que começa às 15h30 (horário de Brasília). O atacante se apresentou já no domingo (4) à noite, mas não esteve em campo nem segunda (5), nem terça-feira (6). Até então, ele só havia feito atividades na academia.
"Esses dois dias foram importantes para que a gente pudesse recuperar melhor o atleta. Ele trabalhou muito bem hoje [quarta] pela manhã, não relatou nenhuma queixa, sentiu-se muito bem e isso nos dá uma condição de evoluir e liberá-lo para treinar juntamente com o grupo", explicou o médico Rodrigo Lasmar, em entrevista ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

ELIMINATÓRIAS 

O treino desta quarta-feira é o último antes da viagem a São Paulo, onde a seleção encara a Bolívia nesta sexta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na quinta-feira (8), Tite comandará uma atividade no estádio corintiano, palco da partida.
Na terça, o técnico deu pistas de que mandará à campo uma formação ofensiva, com quatro homens de frente, com novidade no meio-campo: Bruno Guimarães, atleta do Lyon, da França, que foi chamado pela primeira vez. O provável time contra a Bolívia terá Ederson (Weverton ou Santos); Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Bruno Guimarães; Philipe Coutinho, Everton, Roberto Firmino e Neymar.

PROGRAMAÇÃO 

De sábado (10) até a próxima segunda-feira (12), a seleção trabalhará no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, também em São Paulo. Já no fim da tarde de segunda, embarca para Lima, capital peruana, onde enfrenta a seleção local na terça-feira (13), no Estádio Nacional, às 21h, pela segunda rodada das eliminatórias.
Devido aos protocolos de saúde estabelecidos pela Fifa, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os treinos não podem ser acompanhado in loco pelos jornalistas. As atividades são exibidas pelo canal oficial da CBF no YouTube. O mesmo procedimento ocorre para as entrevistas.

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