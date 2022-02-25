Richarlison se manifesta sobre guerra na Ucrânia e pede: 'Deixem meus amigos voltarem'

Sempre engajado com as causas sociais, o atacante Richarlison se manifestou, nesta sexta-feira, sobre a guerra Ucrânia x Rússia. O jogador do Everton usou as redes sociais para fazer um apelo e pedir que seus amigos que não conseguem deixar a Ucrânia possam voltar para o Brasil.

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- A guerra nunca é a resposta. Deixem crianças, mulheres e todos os demais civis viverem suas vidas em paz. Deixem meus amigos jogadores e demais brasileiros/estrangeiros que vivem na Ucrânia voltarem para casa em segurança. Por favor, parem a guerra! - postou o camisa 7.

Capixaba, Richarlison está com 24 anos e começou a carreira no América-MG, mas se destacou mesmo pelo Fluminense, onde jogou entre 2016 e 2017. Depois, ficou um ano no Watford, também da Inglaterra, até chegar ao Everton.

Convocado para a Seleção Brasileira várias vezes, ele ganhou a Copa América de 2019 e os Jogos Olímpicos de 2020 (que foram no ano passado) pela Amarelinha.