Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Richarlison marca no início e ajuda Everton a bater o Leicester no Inglês

Brasileiro abre o placar no início da partida em Liverpool, mas deixa o campo no segundo tempo por conta de uma lesão...
LanceNet

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:10

Crédito: JON SUPER / AFP
Na sequência da 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton recebeu o Leicester nesta quarta-feira no Goodison Park e bateu o campeão inglês de 2016 por 2 a 1. O brasileiro Richarlison marcou o primeiro e Sigurdsson fez o segundo. Iheanacho descontou para os Foxes.
PRU PRU​Teve brilho brasileiro na partida. O atacante Richarlison, ex-Fluminense, abriu o placar para os Toffees aos 10 minutos de jogo. Após bela jogada pela esquerda, Anthony Gordon foi na linha de fundo e tocou para trás. O camisa chegou nas costas da marcação e bateu forte para fazer 1 a 0. Na comemoração, é claro, o jogador da Seleção Brasileira fez a dança do pombo.
SUFOCANDO NO INÍCIOCinco minutos depois, o Everton ampliou o placar. Depois de bola levantada na área por Digne em cobrança de falta na lateral, a bola bateu na mão de Ndidi e arbitragem, com o auxílio do árbitro de vídeo, confirmou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 Sigurdsson bateu com muita categoria e fez 2 a 0.
PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOCom o resultado praticamente definido, o Leicester voltou para a etapa final se lançando ao ataque do Everton. O clube de Brendan Rodgers pressionou o tempo todo e teve boas chances. No entanto, apenas o nigeriano Iheanacho conseguiu descontar, aos seis minutos. Foi o quarto jogo do Leicester após a pausa do futebol, e o clube ainda não venceu nenhum jogo.
PREOCUPAÇÃO PARA ANCELOTTI​O brasileiro Richarlison deixou o campo por conta de uma lesão no tornozelo no segundo tempo. Após ser substituído, o camisa 7 foi direto para os vestiários.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados