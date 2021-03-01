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futebol

Richarlison marca, e Everton vence o Southampton pelo Inglês

Vitória por 1 a 0 com gol do brasileiro no Goodison Park coloca a equipe de volta à briga por uma vaga na Champions League...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 18:55
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, o Everton recebeu o Southampton no Goodison Park em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe da casa saiu com a vitória por 1 a 0 após marcar um gol ainda na primeira etapa com o brasileiro Richarlison.
Veja a tabela do InglêsO POMBO NÃO PARARicharlison mostrou mais uma vez o ótimo jogador que é ao marcar mais um gol na temporada. A jogada foi bem criada pela equipe do Everton, e foi Sigurdsson deu a assistência para o Pombo marcar. Após revisão, o VAR concedeu o gol.
GOL ANULADOO Everton conseguiu ampliar a vantagem no placar ao marcar com Keane de cabeça, que recebeu a bola em jogada ensaiada com participação de Holgate e Digne, que cobrou a falta. O árbitro de vídeo revisou a jogada, e viu o impedimento de Holgate, anulando o gol.
RITMO LENTOCom a primeira etapa sendo rica em chances interessantes para as duas equipes, a segunda tratou de mostrar uma partida livre de grandes emoções. As duas equipes finalizaram poucas vezes, e ficaram longe de oferecer perigo uma à outra.
SOUTHAMPTON SUMIDOA partida feita pela equipe do Southampton foi consideravelmente boa, mesmo que o Everton tenha sido superior. Os visitantes haviam criado chances, e ofereciam certo perigo. Na segunda etapa, a situação mudou, e o time pouco apareceu.
SEQUÊNCIAO Everton enfrenta, às 15h (de Brasília) desta quinta-feira, o West Brom, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Southampton entra em campo no sábado, às 12h (de Brasília), quando enfrenta o Sheffield United em partida da 27ª rodada do Campeonato Inglês.

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