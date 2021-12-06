Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Richarlison marca, e Everton vence o Arsenal no fim pela Premier League

Virada do Everton nos acréscimos coloca a equipe na 12ª colocação da Premier League, e Arsenal perde oportunidade de encostar no 'G4'...
06 dez 2021 às 18:59

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:59

Nesta segunda-feira, o Everton recebeu o Arsenal em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. O confronto terminou com vitória do Everton nos acréscimos do segundo tempo pelo placar de 2 a 1 com gols marcados por Richarlison e Gray.Veja a tabela do Inglês
NA FRENTEO Arsenal conseguiu sair na frente do placar apenas no final da primeira etapa quando, após um jogo bastante equilibrado, o time marcou perto do fim. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Martin Odegaard abriu o marcador do jogo após assistência de Tierney.
GOLS ANULADOSA equipe do Everton sofreu com gols anulados durante a partida desta segunda-feira, sendo o primeiro logo antes do Arsenal abrir o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, com Richarlison. O segundo gol anulado do brasileiro foi na etapa final, aos treze minutos.
EMPATEApós muitas chances perdidas e anuladas, o Everton conseguiu deixar tudo igual no placar apenas aos 34 minutos do segundo tempo. A equipe da casa tentou bastante, e Richarlison colocou a bola dentro da rede para empatar o jogo.
VIRADADe forma heroica, o Everton permaneceu no campo de ataque durante a segunda etapa, e pressionou o Arsenal nos últimos minutos. Após muita pressão, o gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo com Demarai Gray em um belo chute.
SEQUÊNCIAO Everton enfrenta o Crystal Palace às 13:30h (de Brasília) de domingo. O Arsenal, por sua vez, atua contra o Southampton às 12h (de Brasília) de sábado.
Crédito: EvertonvenceuoArsenalpor2a1(Foto:PAULELLIS/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados