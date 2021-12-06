Richarlison marca, e Everton vence o Arsenal no fim pela Premier League

Nesta segunda-feira, o Everton recebeu o Arsenal em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. O confronto terminou com vitória do Everton nos acréscimos do segundo tempo pelo placar de 2 a 1 com gols marcados por Richarlison e Gray.Veja a tabela do Inglês
NA FRENTEO Arsenal conseguiu sair na frente do placar apenas no final da primeira etapa quando, após um jogo bastante equilibrado, o time marcou perto do fim. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Martin Odegaard abriu o marcador do jogo após assistência de Tierney.
GOLS ANULADOSA equipe do Everton sofreu com gols anulados durante a partida desta segunda-feira, sendo o primeiro logo antes do Arsenal abrir o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, com Richarlison. O segundo gol anulado do brasileiro foi na etapa final, aos treze minutos.
EMPATEApós muitas chances perdidas e anuladas, o Everton conseguiu deixar tudo igual no placar apenas aos 34 minutos do segundo tempo. A equipe da casa tentou bastante, e Richarlison colocou a bola dentro da rede para empatar o jogo.
VIRADADe forma heroica, o Everton permaneceu no campo de ataque durante a segunda etapa, e pressionou o Arsenal nos últimos minutos. Após muita pressão, o gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo com Demarai Gray em um belo chute.
SEQUÊNCIAO Everton enfrenta o Crystal Palace às 13:30h (de Brasília) de domingo. O Arsenal, por sua vez, atua contra o Southampton às 12h (de Brasília) de sábado.