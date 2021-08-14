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futebol

Richarlison marca e comemora nas redes: 'Pombo malvadão'

Atacante brasileiro anotou primeiro gol na vitória do Everton por 3 a 1 de virada sobre o Southampton na estreia da Premier League e foi eleito o melhor da partida...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:01
Crédito: Richarlison marcou gol em vitória do Everton e comemorou nas redes sociais (Divulgação Twitter
Richarlison começou voando na Premier League. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol do Everton na vitória de virada sobre o Southampton por 3 a 1 na estreia do Campeonato Inglês. Além disso, o camisa sete foi eleito o melhor nome da partida pelos torcedores dos Toffees.
Nas redes sociais, o artilheiro comemorou a atuação e se chamou de "pombo malvadão", em referência a letra "Chama teu vulgo malvadão", de MC Jhenny. A letra ficou popular nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Alison dos Santos, medalhista de bronze nos 400 metros com barreira que cantou a música em uma entrevista.
Richarlison mantém a boa fase após ter sido artilheiro da Seleção Brasileira na Olimpíada com cinco gols e um dos grandes responsáveis pela conquista da medalha de ouro. O atleta também já havia se destacado na Copa América sob comando de Tite.
O atacante ainda pode movimentar a janela de transferências, que se encerra no próximo dia 31 de agosto, e já foi especulado no Real Madrid, equipe de Carlo Ancelotti, ex-treinador do Everton.

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