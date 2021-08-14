Richarlison marca e comemora nas redes: 'Pombo malvadão'

Crédito: Richarlison marcou gol em vitória do Everton e comemorou nas redes sociais (Divulgação Twitter

Richarlison começou voando na Premier League. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol do Everton na vitória de virada sobre o Southampton por 3 a 1 na estreia do Campeonato Inglês. Além disso, o camisa sete foi eleito o melhor nome da partida pelos torcedores dos Toffees.

Nas redes sociais, o artilheiro comemorou a atuação e se chamou de "pombo malvadão", em referência a letra "Chama teu vulgo malvadão", de MC Jhenny. A letra ficou popular nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Alison dos Santos, medalhista de bronze nos 400 metros com barreira que cantou a música em uma entrevista.

Richarlison mantém a boa fase após ter sido artilheiro da Seleção Brasileira na Olimpíada com cinco gols e um dos grandes responsáveis pela conquista da medalha de ouro. O atleta também já havia se destacado na Copa América sob comando de Tite.