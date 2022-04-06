futebol

Richarlison marca dois, mas Burnley derrota o Everton pela Premier League

Time da casa vira contra Toffees e segue vivo na briga contra o rebaixamento...
LanceNet

06 abr 2022 às 19:20

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:20

Viradas lá e cá e muita emoção. O Burnley bateu o Everton por 3 a 2, nesta quinta e conseguiu três pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento. Em duelo direto na briga contra o descenso, o time da casa conseguiria uma vitória que o deixou apenas a um ponto dos Toffees, que são os últimos fora da zona de queda para a Championship.EVERTON VIROU PRIMEIROLogo na primeira grande chance, aos 12´, o Burnley marcou o primeiro. Cornet cabeceou firme e abriu o placar, após escanteio. Seis minutos mais tarde, foi marcado pênalti para os Toffees, que foi convertido por Richarlison. O Everton ainda teve uma penalidade aos 38 minutos, pós revisão no VAR. O próprio "pombo'' foi para a bola e fez o segundo gol.
RICHARLISON SEGUIA LEVANDO PERIGONa etapa regulamentar, aos oito minutos, Richarlison criou mais uma boa chance: abriu caminho no meio da defesa para entrar na área e soltou um chute que passou raspando da trave esquerda. Na marca dos 11´ Kenny recebeu um passe curto na entrada da área e chutou, mas acabou batendo no travessão.
QUEM VIRA POR ÚLTIMO, VIRA MELHORO Burnley empatou aos 12 minutos, com um gol de Rodriguez, que bateu forte no meio após receber bom passe. Richarlison ainda levou perigo e acertou uma boa finalização, mas Pope fez uma bela defesa. Do outro lado, Cornet novamente assustava com uma oportunidade perigosa.
Mas aos 40', o Burnley virou o jogo. Se de um lado estava Richarlison, do outro estava Cornet, que virou o jogo para os anfitriões, batendo forte e rasteiro.
INFLUÊNCIA NA TABELACom o resultado, o Burnley segue em 18°, sendo o primeiro na zona de rebaixamento, mas está com 24 pontos, a um ponto do próprio Everton, que está uma posição à frente do grupo de descenso.
Crédito: Burnley bate Everton em casa (LINDSEY PARNABY/AFP)

