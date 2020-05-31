Richarlison lembra declaração de Jesus sobre Flamengo na Premier League: 'Top 6 é meio pesado'

Durante sua quarentena aguardando o reinício da Premier League, Richarlison relembrou o comentário feito por Jorge Jesus, em 2019, que caso o Flamengo disputasse o Campeonato Inglês ficaria entre os 6 primeiros da tabela. Em entrevista ao 'Esporte Espetacular', o atacante da Seleção enxergou um certo 'exagero' do Mister.

- Falar que o Flamengo seria top 6 na Inglaterra, acho que foi um pouco pesado. Pessoal começou a comparar jogador por jogador, e deu Flamengo. Se falar do meu time, lógico que vou defender meu time. E entre Flamengo x Everton, acho que dá Everton, né? - disse o atacante. E MAIS: