Richarlison já é o 5º brasileiro com mais gols na história da Premier League

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Richarlison confirmou o grande momento que vive em seu retorno ao Everton. Na estreia do time na Premier League, neste sábado, o atacante deixou a sua marca na vitória por 3 a 1 sobre Southampton.
Na Inglaterra desde 2017, quando trocou o Fluminense pelo Watford, Richarlison já é o 5º brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês. O tento deste fim de semana foi o 39º do jogador na competição, o que o fez superar Willian, ex-Chelsea e hoje no Arsenal, no ranking.
Quem lidera a lista é Roberto Firmino. O camisa 9 do Liverpool já acumula 66 bolas na rede desde 2015. Confira o top 10:
BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO INGLÊS
1º - Roberto Firmino - 66 gols em 211 jogos2º - Diego Costa - 52 gols em 89 jogos3º - Gabriel Jesus - 50 gols em 131 jogos4º - Philippe Coutinho - 41 gols em 152 jogos5º - Richarlison - 39 gols em 144 jogos6º - Willian - 38 gols em 259 jogos7º - Juninho Paulista - 29 gols em 125 jogos8º - Oscar - 21 gols em 131 jogos9º - Mirandinha - 20 gols em 54 jogos10º - Fernandinho - 18 gols em 245 jogos