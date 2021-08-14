Richarlison já é o 5º brasileiro com mais gols na história da Premier League

Crédito: Richarlison marcou na estreia do Everton (Facebook/Everton

Medalhista de ouro com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Richarlison confirmou o grande momento que vive em seu retorno ao Everton. Na estreia do time na Premier League, neste sábado, o atacante deixou a sua marca na vitória por 3 a 1 sobre Southampton.

Na Inglaterra desde 2017, quando trocou o Fluminense pelo Watford, Richarlison já é o 5º brasileiro com mais gols na história do Campeonato Inglês. O tento deste fim de semana foi o 39º do jogador na competição, o que o fez superar Willian, ex-Chelsea e hoje no Arsenal, no ranking.

Quem lidera a lista é Roberto Firmino. O camisa 9 do Liverpool já acumula 66 bolas na rede desde 2015. Confira o top 10:

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO INGLÊS