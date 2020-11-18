Richarlison fala sobre entrada de Cavani: 'Não acho que ele tinha a intenção de me machucar'

- Foi na disputa da bola e ele passou do limite. Se o meu pé estivesse fixo, talvez tivesse partido o tornozelo, mas não acho que ele teve a intenção de fazer isso. O que aconteceu foi que ele tentou chegar à bola e atingiu o meu pé. É uma situação normal de jogo - disse à CBF.Na partida, a seleção uruguaia saiu derrotada por 2 a 0. Arthur e Richarlison marcaram os gols da Seleção Brasileira, que segue 100% e líder nas Eliminatórias.