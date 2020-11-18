AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Richarlison fala sobre entrada de Cavani: 'Não acho que ele tinha a intenção de me machucar'
futebol

Richarlison fala sobre entrada de Cavani: 'Não acho que ele tinha a intenção de me machucar'

Atacante do Manchester United foi expulso após entrada forte
 no brasileiro na partida entre Brasil e Uruguai...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 15:33
Crédito: Raul MARTINEZ / POOL / AFP
Após entrada forte sofrida na partida entre Brasil e Uruguai, Richarlison falou sobre o lance. Para o atacante brasileiro, Edinson Cavani não teve culpa e destacou situação normal de jogo.
- Foi na disputa da bola e ele passou do limite. Se o meu pé estivesse fixo, talvez tivesse partido o tornozelo, mas não acho que ele teve a intenção de fazer isso. O que aconteceu foi que ele tentou chegar à bola e atingiu o meu pé. É uma situação normal de jogo - disse à CBF.Na partida, a seleção uruguaia saiu derrotada por 2 a 0. Arthur e Richarlison marcaram os gols da Seleção Brasileira, que segue 100% e líder nas Eliminatórias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em julho de 2026
Imagem de destaque
Ação da PF sobre fraude na Americanas mira Sicupira e filho de Jorge Lemann
Imagem de destaque
6 hábitos que ajudam a prevenir crises de rinite e sinusite no inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados