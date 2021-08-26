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Richarlison é o nome escolhido pelo PSG para substituir Mbappé

Atacante brasileiro que atua pelo Everton negocia com o Paris Saint-Germain para assinar nesta janela de transferências...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 20:25
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O Paris Saint-Germain já escolheu o substituto de Kylian Mbappé, que deve deixar o clube para assinar com o Real Madrid. O atacante brasileiro Richarlison, do Everton, pode reforçar a equipe parisiense nesta janela de transferências, e seus agentes já estão na França para a negociação.
Veja a tabela do FrancêsSegundo a 'ESPN Brasil', Richarlison é o nome escolhido pelo Paris Saint-Germain para assumir o papel de centroavante da equipe francesa. Com uma possível saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o PSG precisou mover-se rápido no mercado para obter um substituto.
A rede de televisão afirma que os representantes de Richarlison já estão em Paris para negociar com a equipe da capital francesa, e aguardam apenas a saída de Mbappé para a conclusão na negociação.
Anteriormente, o atacante brasileiro que foi ouro em Tóquio já havia sido sondado pelo Paris Saint-Germain, mas as negociações não avançaram. Com a possibilidade de saída de Mbappé, a especulação tornou-se realidade, e as partes passaram a conversar.
O estafe de Richarlison aguarda a definição da situação de Kylian Mbappé, que pode ocorrer na manhã desta sexta-feira, para seguir com as negociações mais avançadas com o PSG.

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