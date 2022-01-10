Richardson revela papo com presidente do Ceará antes do acerto

Após um longo período no futebol japonês, o volante Richardson está de volta ao Ceará e pronto para reescrever a sua história no Vozão.

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Em sua apresentação, o meio-campista revelou um bate-papo com o presidente Robinson de Castro durante a negociação.

‘O presidente Robinson de Castro falou: "Bote a mão no seu coração e volte para a sua casa". Isso mexeu comigo. Ter um cara de respaldo como Robinson que te dá essa abertura. O clube vive uma evolução com Robinson, como foi com Evandro Leitão. Estou emocionado e ansioso para jogar no Castelão e rever a torcida’, afirmou na coletiva.

Experiente, o atleta acredita que teve uma grande evolução durante a passagem do futebol japonês e quer aplicar em sua volta ao Ceará.

‘Evoluí tecnicamente, foi importante para mim. Fui a uma liga muito qualificada, joguei nos três anos lá, o tempo todo, tendo minutagem boa, bons números. Fiquei mais experiente, podendo ajudar jogando mais à frente, como mais atrás. Isso vai depender muito da ideia do Tiago Nunes. Vou readaptar ao calor da capital e quero mostrar tudo em campo’, completou.