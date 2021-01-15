Richard faz avaliação sobre o seu momento no Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

Após algumas falhas de Fernando Prass, o reserva Richard foi acionado por Guto Ferreira e teve a oportunidade de mostrar o seu valor ao time e torcida do Vozão.

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Em boa fase, o arqueiro concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira e falou sobre a sua evolução junto aos companheiros.

‘Estou muito feliz com o retorno à titularidade. A cada dia me sinto melhor e a cada jogo tenho evoluído. Creio que vou crescer ainda mais com a camisa do Ceará, pois eu sei que tenho muito a conquistar’, afirmou.

Sobre o jogo do fim de semana, quando o Ceará mede forças com o Red Bull Bragantino, Richard deixou claro que o Vozão precisa vencer dentro de casa.

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