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futebol

Richard faz avaliação sobre o seu momento no Ceará

Goleiro assumiu a titularidade da equipe e ganhou a confiança do elenco e técnico Guto Ferreira...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:34

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:34

Crédito: Divulgação/Ceará
Após algumas falhas de Fernando Prass, o reserva Richard foi acionado por Guto Ferreira e teve a oportunidade de mostrar o seu valor ao time e torcida do Vozão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em boa fase, o arqueiro concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira e falou sobre a sua evolução junto aos companheiros.
‘Estou muito feliz com o retorno à titularidade. A cada dia me sinto melhor e a cada jogo tenho evoluído. Creio que vou crescer ainda mais com a camisa do Ceará, pois eu sei que tenho muito a conquistar’, afirmou.
Sobre o jogo do fim de semana, quando o Ceará mede forças com o Red Bull Bragantino, Richard deixou claro que o Vozão precisa vencer dentro de casa.
+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola
‘Acredito que a gente vá muito focado para esse próximo jogo, é uma partida importante na sequência do campeonato e que vamos em busca da vitória, pois estamos precisando vencer em casa’, salientou.

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