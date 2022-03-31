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futebol

Richard é o goleiro que mais atuou pelo Ceará no Brasileirão de pontos corridos

Arqueiro deixou para trás nomes importantes no Vozão, como, por exemplo, Éverson e Fernando Prass...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 16:51

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:51

O Ceará trabalha de olho na estreia da Copa Sul-Americana, mas não tira a atenção do Campeonato Brasileiro, onde abre a competição no dia 10 de abril contra o Palmeiras, no Allianz Parque.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Em meio ao mês de abril repleto de compromissos, o técnico Dorival Junior deve rodar o elenco, principalmente na posição de goleiro.
Com João Ricardo titular nos últimos jogos, Richard, preterido por Tiago Nunes, pode retomar o seu espaço com a nova comissão técnica.
Experiência
Por falar em Richard e Campeonato Brasileiro, o arqueiro é o que mais defendeu o Vozão na era dos pontos corridos. Entre 2019 a 2021, ele disputou 39 jogos.
Confira o Top-5:
1º Richard – 39 jogos
2º Éverson - 37 jogos
3º Fernando Henrique – 23 jogos
4º Fernando Prass – 22 jogos
5º Michel Alves – 21 jogos
Crédito:  (Divulgação/AssessoriadeImprensa

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