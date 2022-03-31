Richard é o goleiro que mais atuou pelo Ceará no Brasileirão de pontos corridos

O Ceará trabalha de olho na estreia da Copa Sul-Americana, mas não tira a atenção do Campeonato Brasileiro, onde abre a competição no dia 10 de abril contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

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Em meio ao mês de abril repleto de compromissos, o técnico Dorival Junior deve rodar o elenco, principalmente na posição de goleiro.

Com João Ricardo titular nos últimos jogos, Richard, preterido por Tiago Nunes, pode retomar o seu espaço com a nova comissão técnica.

Experiência

Por falar em Richard e Campeonato Brasileiro, o arqueiro é o que mais defendeu o Vozão na era dos pontos corridos. Entre 2019 a 2021, ele disputou 39 jogos.

Confira o Top-5:

1º Richard – 39 jogos

2º Éverson - 37 jogos

3º Fernando Henrique – 23 jogos

4º Fernando Prass – 22 jogos

5º Michel Alves – 21 jogos