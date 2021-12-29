Richard é anunciado como novo reforço do Ceará

O Ceará anunciou o terceiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Richard, que passou a última temporada no Athletico.
No acordo com o Vozão, o meio-campista chega em definitivo e o contrato assinado até a temporada 2024.
Trajetória
Revelado pelo Atlético Sorocaba, Richard despontou no Fluminense e rapidamente chegou ao Corinthians. Sem sucesso no Timão, ele foi emprestado ao Vasco da Gama e Athletico.
Agora, ele tem a chance de firmar o seu futebol e se consolidar no Ceará, clube que vai disputar a Sul-Americana em 2022.
Reforços
Antes de Richard, o Vozão havia anunciado as chegadas de Richardson e Michel Macedo.