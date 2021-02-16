Richard comenta sobre a 'ansiedade' do Ceará diante do Fluminense

A série negativa do Ceará no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Vozão encarou o Fluminense e acabou superado por 3 a 1, o que fez o jejum de vitórias aumentar para quatro partidas.

‘Começamos bem a partida. Eles tiveram poucas oportunidades e tivemos um erro que ocasionou o gol e nos desestabilizamos. Ficamos um pouco nervosos e ansiosos para virar a partida, pois a gente sabia que esse jogo era importante para nossas metas e objetivos. Talvez isso nos atrapalhou, essa ansiedade para fazer o quanto antes. Isso já não é de hoje, mas temos que continuar trabalhando’, pontuou.