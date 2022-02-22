Ricardo Silva exalta boa fase no Bahia de Feira e foca no duelo contra o Coritiba pela Copa do Brasil

Fazendo um ótimo Campeonato Baiano e escolhido melhor da rodada por duas vezes consecutiva pela FBF, o volante Ricardo Silva comemorou a boa fase que vive com a camisa do Bahia de Feira. Segundo o jogador, isso é consequência de um ótimo trabalho que tem feito.- Estou passando por um dos melhores momentos da minha carreira e agradeço ao grupo por isso. Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando meu rendimento em campo com a camisa do clube. Tudo isso que tem acontecido é consequência de um trabalho forte que venho fazendo.
Para o jogador, o elenco tricolor vai se preparar para o jogo com o Barcelona no Baianão e, na sequência, a decisão com o Coritiba pela Copa do Brasil.- Vamos ter uma semana intensa pela frente. Teremos o Barcelona pelo estadual e precisamos vencer para continuarmos firmes na briga pela vaga nas finais e, na sequência, vamos encarar o Coritiba pela Copa do Brasil. Queremos duas vitórias nestas partidas - completou o volante da equipe baiana.