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Ricardo Santana, do Bahia de Feira, projeta partida contra o Murici: ‘Sabemos da nossa capacidade’

Ele também falou sobre o empate na estreia da Série D. O meio-campista exaltou a força do Sergipe, mas destacou que o Bahia de Feira poderia ter saído com o resultado positivo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:10

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:10

Crédito: Reprodução
Depois de empatar em casa contra o Sergipe, na estreia da Série D, o Bahia de Feira volta as atenções para a segunda rodada da competição. O adversário da vez é o Murici, de Alagoas. A bola rola no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio José Gomes da Costa. De olho no confronto, o meio-campista Ricardo Santana projetou a partida e mostrou confiança na equipe baiana.
> Veja a tabela da Série D- A expectativa é a melhor possível, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, respeitamos sempre a equipe adversária, mas sabemos da nossa capacidade e vamos se impor para sair com os três pontos - disse Ricardo, que ainda completou.
- Acredito que vai ser um confronto difícil como todos, mas estamos prontos para da nosso melhor e sair com a vitória - finalizou.
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Ricardo Santana também falou sobre o empate na estreia do Brasileirão Série D. O meio-campista exaltou a força do Sergipe, mas destacou que o Bahia de Feira poderia ter saído com o resultado positivo.
- Sabíamos que seria um confronto difícil. Enfrentamos uma equipe que foi Campeã do Sergipano, e nossa equipe ainda esta em fase entrosamento, devido à chegada de novos jogadores. Mas sabemos que poderíamos ter saído com uma vitória pelas circunstâncias do jogo. Agora é trabalhar a semana e buscar o resultado positivo fora de casa.

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