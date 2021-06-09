Ricardo Santana, do Bahia de Feira, projeta partida contra o Murici: ‘Sabemos da nossa capacidade’

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Depois de empatar em casa contra o Sergipe, na estreia da Série D, o Bahia de Feira volta as atenções para a segunda rodada da competição. O adversário da vez é o Murici, de Alagoas. A bola rola no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio José Gomes da Costa. De olho no confronto, o meio-campista Ricardo Santana projetou a partida e mostrou confiança na equipe baiana.

> Veja a tabela da Série D- A expectativa é a melhor possível, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, respeitamos sempre a equipe adversária, mas sabemos da nossa capacidade e vamos se impor para sair com os três pontos - disse Ricardo, que ainda completou.

- Acredito que vai ser um confronto difícil como todos, mas estamos prontos para da nosso melhor e sair com a vitória - finalizou.

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Ricardo Santana também falou sobre o empate na estreia do Brasileirão Série D. O meio-campista exaltou a força do Sergipe, mas destacou que o Bahia de Feira poderia ter saído com o resultado positivo.