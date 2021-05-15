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Ricardo Santana, do Bahia de Feira, projeta final do Baiano: 'Fazer história e deixar nosso legado'

O lateral e meio-campista da equipe de Feira de Santana projetou o duelo contra o Atlético de Alagoinhas e também falou sobre a preparação do grupo...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 15:22
Crédito: Instagram/Ricardo Santana
Após eliminar o Bahia na semifinal, a equipe do Bahia de Feira se prepara para final do Campeonato Baiano nos próximos dois domingos. Ricardo Santana, lateral e meio-campista da equipe de Feira de Santana, já projetou o duelo contra o Atlético de Alagoinhas e também falou sobre a preparação do grupo.
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- Não é novidade para o clube porque o Bahia de feira já foi campeão em 2011, exatamente hoje faz dez anos do primeiro título, então estamos em busca do segundo para poder fazer história e deixar nosso legado no clube. - A expectativa é muito boa, estamos nos preparando bem física, mental e tecnicamente. Sabemos que é um jogo de 180 minutos e não será decidido nos primeiros 90. Precisamos propor um bom jogo fora de casa e trazer um bom resultado para casa, assim podemos decidir nos nossos domínios.
> Confira a tabela do Campeonato Baiano de 2021
Santana é formado nas categorias de base do Bahia de Feira. Assim, o jogador lembrou a época em que foi promovido para o profissional e destacou que esse possível titulo teria um gosto especial.
- A relação com o Bahia de feira é muito boa, todos aqui são como uma família. Na minha subida da base para o profissional, fui muito bem acolhido pelos atletas e toda diretoria, só tenho que agradecer por fazer parte desse clube. Para mim é minha segunda família.
O jogo de ida acontece neste domingo, às 16h, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Já a partida da volta está marcada para o próximo domingo, na Arena Cajueiro, às 16h.

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