Ricardo Sá Pinto, ex-treinador do Vasco, é alvo de clube turco

Crédito: Matias Delacroix//AFP

O treinador português Ricardo Sá Pinto, que foi demitido pelo Vasco da Gama há dezenove dias, pode estar de malas prontas para a Turquia. Segundo os veículos Fanatik e Sporx, o técnico pode assinar nas próximas semanas com o Gaziantep por um ano e meio.

Veja a tabela do InglêsRicardo Sá Pinto, aos 48 anos, conta com muita experiência de trabalho ao redor do mundo. O português já passou por países como Polônia, Bélgica, Arábia Saudita e, mais recentemente, pelo Brasil, em uma passagem sem brilhos e com muitas críticas pelo Vasco da Gama, onde deixou o time na zona de rebaixamento.