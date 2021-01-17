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Ricardo Sá Pinto, ex-treinador do Vasco, é alvo de clube turco

Mais de duas semanas após ser demitido pelo Vasco da Gama, treinador português é alvo de clube do Gaziantep, da Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 19:20

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 19:20

Crédito: Matias Delacroix//AFP
O treinador português Ricardo Sá Pinto, que foi demitido pelo Vasco da Gama há dezenove dias, pode estar de malas prontas para a Turquia. Segundo os veículos Fanatik e Sporx, o técnico pode assinar nas próximas semanas com o Gaziantep por um ano e meio.
Veja a tabela do InglêsRicardo Sá Pinto, aos 48 anos, conta com muita experiência de trabalho ao redor do mundo. O português já passou por países como Polônia, Bélgica, Arábia Saudita e, mais recentemente, pelo Brasil, em uma passagem sem brilhos e com muitas críticas pelo Vasco da Gama, onde deixou o time na zona de rebaixamento.
O Gaziantep é o terceiro colocado do Campeonato Turco, com 34 pontos somados em 18 partidas. O clube enfrenta o Rizespor nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), na esperança de encostar em Besikitas e Fenerbahçe, que também brigam pela liderança da liga.

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