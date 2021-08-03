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futebol

Ricardo Ryller é o novo reforço do Al Fayha da Arábia Saudita

Volante brasileiro assinou com a equipe do Al-Fayha, Arábia Saudita, nesta temporada, após pré-temporada pelo Braga...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 18:57
Crédito: Divulgação / Al-Fayha
O volante brasileiro Ricardo Ryller é o novo Al-Fayha Football Club. Após realizar a pré-temporada pelo Braga, de Portugal, o atleta deixa o futebol português onde também recebeu sondagens do Famalicão nas últimas semanas. Segundo informações do site 'Record', o Braga fechou um acordo de 650 mil Euros, por 50% dos direitos econômicos do atleta, algo em torno de R$4 milhões.
Veja a tabela do ItalianoApós empréstimo bem-sucedido de 2 anos no Red Bull Bragantino, Ryller retornou ao Braga, clube que agora detém o restante dos direitos do atleta. Através do site oficial, o Braga fez o anúncio de despedida após a negociação a título definitivo: "O SC Braga deseja a Ryller as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira."
- Tenho muito carinho e respeito pelo Braga, fiz amigos e sempre fui muito bem recebido. Agora começo um novo ciclo na minha carreira e espero que seja o melhor possível, quero trabalhar bastante para obter bons resultados e ajudar meu novo clube - disse o atleta brasileiro.
O Al-Fayha tem estreia confirmada pelo Campeonato Saudita na próxima quarta-feira (11), às 13h05, pelo horário de Brasília, quando a equipe encara o Al-Ittihad.

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