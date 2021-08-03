Ricardo Ryller é o novo reforço do Al Fayha da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al-Fayha

O volante brasileiro Ricardo Ryller é o novo Al-Fayha Football Club. Após realizar a pré-temporada pelo Braga, de Portugal, o atleta deixa o futebol português onde também recebeu sondagens do Famalicão nas últimas semanas. Segundo informações do site 'Record', o Braga fechou um acordo de 650 mil Euros, por 50% dos direitos econômicos do atleta, algo em torno de R$4 milhões.

Veja a tabela do ItalianoApós empréstimo bem-sucedido de 2 anos no Red Bull Bragantino, Ryller retornou ao Braga, clube que agora detém o restante dos direitos do atleta. Através do site oficial, o Braga fez o anúncio de despedida após a negociação a título definitivo: "O SC Braga deseja a Ryller as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira."

- Tenho muito carinho e respeito pelo Braga, fiz amigos e sempre fui muito bem recebido. Agora começo um novo ciclo na minha carreira e espero que seja o melhor possível, quero trabalhar bastante para obter bons resultados e ajudar meu novo clube - disse o atleta brasileiro.