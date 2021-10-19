Ricardo Ryller comemora grande início no futebol da Árabia Saudita

Dono da terceira melhor campanha do Campeonato Saudita, o Al Faiha vem fazendo um grande início de temporada. Quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas, até aqui. Titular absoluto da equipe, Ryller participou dos últimos seis jogos da equipe, são 523 minutos com a camisa do novo clube. O meia fala sobre a adaptação ao novo país e expectativa para o restante do campeonato. - Estou muito feliz de estar aqui no Al Faiha. O clube e o país são excelentes e minha adaptação foi muito tranquila. Nossa equipe é forte e tenho certeza que podemos disputar por grandes coisas nessa temporada. Começamos muito bem o campeonato e queremos manter esse ritmo até o final - disse o atleta
Ryller, de 27 anos, chegou a Arábia Saudita após boa passagem pelo futebol brasileiro, foram 2 anos pelo Red Bull Bragantino e ao todo mais de 50 jogos com a camisa do Massa Bruta. O atleta se diz na melhor fase da carreira e pronto para brigar por títulos com a camisa do Al Faiha.
- Fui muito feliz no Brasil e guardo apenas boas lembranças de tudo que vivemos juntos no Red Bull Bragantino. Estou numa fase muito bacana e me sinto pronto para fazer um grande ano com o clube. Trabalho muito para vencer e junto com meus companheiros tenho certeza que podemos lutar por esse título. Conquistamos ótima vitória no último sábado (16) e vamos continuar focados no nosso objetivo, que é honrar essa camisa e colocar o clube nas posições mais altas da tabela - finalizou,
O Al Faiha volta a campo nesta quinta-feira, 21, às 11h55 (horário do Brasilia), contra a equipe do Al Batin.