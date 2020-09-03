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futebol

Ricardo Oliveira tem sua rescisão com o Galo publicada no BID

O jogador conseguiu a saída do time mineiro por uma liminar judicial, ficando livre no mercado para acertar com outra equipe...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 16:11
Crédito: Ricardo defendeu o Galo de 2018 até o início de 2020-(Bruno Cantini / Atletico
Ricardo Oliveira teve sua rescisão de contrato com o Atlético-MG oficialmente confirmada ao ser publicada no BID(Boletim informativo da CBF). O atacante conseguiu se desvincular do Galo graças a uma liminar na Justiça do Trabalho alegando que o time mineirão estava com atrasos de salários e direitos trabalhistas. Com a liberação oficial do seu contrato na CBF, o experiente centroavante, de 40 anos, está livre para assinar com outro clube. Agora, o único vínculo entre Atlético e o atleta será nos tribunais. O processo movido pelo jogador contra o alvinegro de Minas teve a audiência remarcada para o dia 10 de setembro. Ela aconteceria nesta quinta-feira, 3. Na ação, o jogador pede R$ 3,7 milhões do Galo por atrasos salariais, multas e até dano moral. O contrato do atacante com os mineiros ia até o fim de 2020. Ricardo Oliveira começou o ano tendo chances dom Dudamel, mas com chegada de Sampaoli, deixou de fazer parte dos planos do clube, sendo comunicado que não precisava se apresentar após o retorno da pausa por conta da pandemia de Covid-19. No clube desde 2018, Ricardo fez 110 jogos e 37 gols com a camisa atleticana

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