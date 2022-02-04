Ricardo Oliveira expõe 'fato inédito' na carreira para justificar saída do São Caetano antes mesmo de estrear

O atacante Ricardo Oliveira, de 41 anos, deixou o São Caetano sem entrar em campo, dez dia após seu anúncio como reforço da equipe para o Paulistão A2. Segundo o próprio atleta, via redes sociais, a saída de dá por questões contratuais, o que seria um fato inédito em seus 21 anos de carreira.- Venho por aqui comunicar que meu vínculo com o São Caetano não foi consolidado oficialmente e passo a não treinar mais no clube. Agradeço a todos por este curto período, mas ao mesmo tempo saio com sentimento ruim por ter vivido algo inédito na minha carreira. No entanto, com a certeza de que tudo serve de aprendizado e de lição, mesmo com 21 anos de carreira profissional - iniciou Ricardo.

O jogador concluiu dizendo que tinha com o clube um acordo verbal para acelerar o processo de treinamento, tendo em vista que o clube já estava disputando a competição estadual.

- Fizemos reuniões com a diretoria, até que no domingo (23/1) fechamos um acordo verbal para oficializar minha contratação. Por conta da estreia três dias depois no Campeonato Paulista A2, viagem do elenco e da diretoria na terça-feira (25) e para que eu já começasse a treinar o quanto antes, decidimos realizar o anúncio e a coletiva de apresentação na segunda-feira (24), ainda sem os exames médicos e a assinatura do contrato - revelou.

- Durante o processo de formalização do contrato, ocorreram divergências. Diante disso, optamos pelo encerramento do acordo inicial. Agora é virar a página e pensar no próximo desafio. Hoje muito mais preparado do que ontem e mais pronto para voltar a atuar. Espero logo poder voltar aqui para anunciar meu próximo passo - concluiu. O São Caetano se posicionou através de nota oficial. Veja abaixo:

O São Caetano vem por meio desta comunicar que o vínculo com o atleta Ricardo Oliveira não foi consolidado oficialmente e o atacante está fora dos planos do departamento de futebol do clube.

A diretoria fez inúmeras reuniões com o atleta e seu staff nos últimos dias, até que no domingo (23) as partes fecharam um acordo verbal para oficializar a contratação.

Por conta da estreia três dias depois no Campeonato Paulista A2, viagem do elenco e da diretoria na terça-feira (25) e para que Ricardo já começasse a treinar o quanto antes, foi decidido realizar o anúncio e a coletiva de apresentação do jogador na segunda (24), ainda sem os exames médicos e a assinatura dos papeis para oficializar a contratação.

Durante o processo de formalização do contrato, ocorreram divergências entre as partes. Diante disso, São Caetano e atleta decidiram pelo encerramento do acordo inicial.

O São Caetano segue seu trabalho de reestruturação técnica e administrativa e deseja uma excelente sequência de carreira ao atleta Ricardo Oliveira, de tantos serviços prestados ao futebol.

Atenciosamente,

A Diretoria.