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futebol

Ricardo Oliveira aciona o Galo na Justiça e se libera do clube

O atacante agora está livre para assinar com outro time, a não ser que o Atlético-MG consguia a reversão da liminar obtida pelo jogador...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 20:30
Crédito: Bruno Cantini / Atlético
O Atlético-MG tem mais um problema extracampo: o atacante Ricardo Oliveira, de 40 anos, acionou o clube na Justiça do Trabalho para conseguir sua liberação do Galo. Ricardo obteve uma liminar que o libera do seu contrato com time mineiro, que terminaria no fim de 2020. A pendência entre o atleta e o Atlético é que não houve um acordo sobre a forma de pagamento do que o Galo ainda lhe deve. Para conseguir a liminar, Ricardo alegou atrasos salariais, o que o liberou para acertar com outro clube. O Atlético poderá recorrer da decisão, ainda provisória. A informação da ação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Ricardo está em São Paulo treinando à parte, já que não está nos planos de Sampaoli para a temporada.

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