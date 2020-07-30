Ricardo Oliveira aciona o Galo na Justiça e se libera do clube

O Atlético-MG tem mais um problema extracampo: o atacante Ricardo Oliveira, de 40 anos, acionou o clube na Justiça do Trabalho para conseguir sua liberação do Galo. Ricardo obteve uma liminar que o libera do seu contrato com time mineiro, que terminaria no fim de 2020. A pendência entre o atleta e o Atlético é que não houve um acordo sobre a forma de pagamento do que o Galo ainda lhe deve. Para conseguir a liminar, Ricardo alegou atrasos salariais, o que o liberou para acertar com outro clube. O Atlético poderá recorrer da decisão, ainda provisória. A informação da ação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Ricardo está em São Paulo treinando à parte, já que não está nos planos de Sampaoli para a temporada.