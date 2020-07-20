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futebol

Ricardo Lopes revela expectativa por estreia do Shanghai SIPG no Chinês

Atacante chegou à China em fevereiro. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 19:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:25

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
Novidade do Shanghai SIPG, da China, para a temporada, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a importância da equipe vencer o Tianjin Teda no domingo, no retorno do Campeonato Chinês. Segundo o jogador, a expectativa de todos para esse confronto é a melhor possível.
- Vamos em busca de um triunfo neste retorno das competições. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os 90 minutos diante de uma equipe forte. Vamos nos dedicar ao máximo para entrarmos no campeonato com uma vitória. Essa é a meta de todos aqui no grupo. Vamos lutar muito por isso - disse.
Segundo Ricardo, que estava no futebol coreano, a meta do Shanghai é conquistar o Campeonato Chinês esse ano.
- Vamos buscar o título da competição. Não podemos pensar diferente. Vejo o grupo muito preparado para estar nesta briga pelo troféu do Chinês nesta temporada.

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