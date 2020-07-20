Ricardo Lopes revela expectativa por estreia do Shanghai SIPG no Chinês

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

Novidade do Shanghai SIPG, da China, para a temporada, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a importância da equipe vencer o Tianjin Teda no domingo, no retorno do Campeonato Chinês. Segundo o jogador, a expectativa de todos para esse confronto é a melhor possível.

- Vamos em busca de um triunfo neste retorno das competições. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os 90 minutos diante de uma equipe forte. Vamos nos dedicar ao máximo para entrarmos no campeonato com uma vitória. Essa é a meta de todos aqui no grupo. Vamos lutar muito por isso - disse.

Segundo Ricardo, que estava no futebol coreano, a meta do Shanghai é conquistar o Campeonato Chinês esse ano.