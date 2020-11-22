Ricardo Lopes quer Shanghai SIPG focado na Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, falou sobre a importância da equipe ter intensidade máxima na sequência da Liga dos Campeões da Ásia para chegar às finais da competição. Segundo o jogador, a meta do grupo é terminar bem a primeira fase da competição.

- O grupo vai trabalhar muito para terminar a primeira fase com vitórias e com uma das vagas nas finais da competição. É o desejo de todos aqui e estamos caminhando para isso. Temos que manter a intensidade máxima nas próximas rodadas da disputa para que isso seja possível - disse o atleta.

Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, sua fase positiva no clube chinês é consequência de um ótimo trabalho que tem feito.