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futebol

Ricardo Lopes quer Shanghai SIPG focado na Liga dos Campeões da Ásia

Atacante chegou à China em fevereiro. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 09:56

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 09:56

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, falou sobre a importância da equipe ter intensidade máxima na sequência da Liga dos Campeões da Ásia para chegar às finais da competição. Segundo o jogador, a meta do grupo é terminar bem a primeira fase da competição.
- O grupo vai trabalhar muito para terminar a primeira fase com vitórias e com uma das vagas nas finais da competição. É o desejo de todos aqui e estamos caminhando para isso. Temos que manter a intensidade máxima nas próximas rodadas da disputa para que isso seja possível - disse o atleta.
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, sua fase positiva no clube chinês é consequência de um ótimo trabalho que tem feito.
- Desde que cheguei aqui tenho me dedicado ao máximo para continuar fazendo grandes jogos com a camisa do clube. Vou lutar muito para manter esse ritmo forte para construir uma história no clube.

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