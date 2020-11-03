Ricardo Lopes quer foco total do Shanghai SIPG na sequência da Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, falou sobre a importância da equipe ter intensidade máxima na sequência da Liga dos Campeões da Ásia nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta do grupo é continuar firme na disputa para chegar às finais da competição.

- Vamos continuar trabalhando firme para conquistarmos nossos objetivos na competição. O grupo sabe da importância disso. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para chegarmos à final, que é a nossa primeira meta na disputa. Estamos muito motivados para essa sequência - disse.

Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, a meta do Shanghai é conquistar a Champions asiática esse ano.