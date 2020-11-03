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Ricardo Lopes quer foco total do Shanghai SIPG na sequência da Liga dos Campeões da Ásia

Atacante chegou à China em fevereiro. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 13:57

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:57

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
O atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, da China, falou sobre a importância da equipe ter intensidade máxima na sequência da Liga dos Campeões da Ásia nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta do grupo é continuar firme na disputa para chegar às finais da competição.
- Vamos continuar trabalhando firme para conquistarmos nossos objetivos na competição. O grupo sabe da importância disso. Temos que ter intensidade máxima nas próximas partidas para chegarmos à final, que é a nossa primeira meta na disputa. Estamos muito motivados para essa sequência - disse.
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, a meta do Shanghai é conquistar a Champions asiática esse ano.
- O primeiro passo é classificar e, a partir daí, pensar no título. Mas, claro, nossa ideia é estar nessa briga até o fim.

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