AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ricardo Lopes quer classificação do Shanghai SIPG na Champions da Ásia

Atacante chegou à China em fevereiro. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano
...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:37
Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
Após marcar o gol da vitória sobre o Yokohama Marinos na última rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, pediu intensidade máxima da equipe nas duas últimas partidas da fase inicial da disputa. Segundo ele, os jogos serão como finais para todos no grupo.
- Vamos ter mais dois jogos nesta reta final da primeira fase e queremos duas vitórias para classificarmos em primeiro lugar também. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas partidas e está preparado. Vamos nos dedicar ao máximo para fazermos grandes apresentações - disse o atleta.
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, a meta do clube é conquistar a Liga dos Campeões.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer história ao conquistar a Liga dos Campeões. O grupo sabe do seu potencial e vai se dedicar ao máximo por isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026
Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados