Ricardo Lopes quer classificação do Shanghai SIPG na Champions da Ásia

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

Após marcar o gol da vitória sobre o Yokohama Marinos na última rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o atacante Ricardo Lopes, do Shanghai SIPG, pediu intensidade máxima da equipe nas duas últimas partidas da fase inicial da disputa. Segundo ele, os jogos serão como finais para todos no grupo.

- Vamos ter mais dois jogos nesta reta final da primeira fase e queremos duas vitórias para classificarmos em primeiro lugar também. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas partidas e está preparado. Vamos nos dedicar ao máximo para fazermos grandes apresentações - disse o atleta.

Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, a meta do clube é conquistar a Liga dos Campeões.