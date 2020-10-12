Ricardo Lopes pede evolução do Shanghai SIPG e foca em título

Crédito: Ricardo Lopes quer buscar título chinês nesta temporada (Divulgação/Shanghai SIPG

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes espera ver a equipe evoluindo nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, tocantinense, com passagem histórica pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, o trabalho intenso que o grupo tem feito vem motivando a todos no clube.

- Estamos fazendo um trabalho forte nos últimos meses e isso vem dando retorno dentro de campo. Vamos buscar manter esse ritmo até o fim da temporada para conquistarmos nossos objetivos na época. O grupo vem evoluindo muito e a tendência é crescer ainda mais no ano - disse.

Segundo Ricardo, a meta de todos é o título chinês esse ano.