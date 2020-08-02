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futebol

Ricardo Lopes marca duas vezes pelo Shanghai SIPG e comemora boa fase

Atacante é destaque de sua equipe e artilheiro no futebol Chinês
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LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 10:23

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 10:23

Crédito: Ricardo Lopes é artilheiro do Shanghai SIPG (Divulgação / Shanghai SIPG
No Shanghai SIPG desde o início da temporada, o atacante Ricardo Lopes marcou duas vezes mais no triunfo por 4 x 0 sobre o Hebei CFFC em partida válida pelo Campeonato Chinês neste domingo. O jogador, que já é artilheiro isolado da disputa, falou sobre esse bom início no país asiático.
- Estou muito feliz por ter marcado novamente duas vezes e por ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória. Esse início no clube tem sido muito especial e só tenho agradecer a todos por isso. Vou trabalhar para manter essa intensidade para buscar a artilharia da competição esse ano - disse.
Segundo Ricardo, a meta do grupo é buscar o título Chinês em 2020.
- Vamos em busca deste objetivo. O grupo vai trabalhar muito para alcançar esta meta em 2020. Vamos com tudo e encarando cada partida como se fosse final.

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