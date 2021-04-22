Ricardo Lopes marca duas vezes em massacre do Shanghai SIPG no Chinês e comemora

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Esperança do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes foi o destaque no triunfo da sua equipe por 6 a 1 sobre o Tianjin Tigers na estreia do Campeonato Chinês. O jogador marcou duas vezes e ajudou o time a iniciar a temporada com o pé direito.

Veja a tabela do Italiano- Estou muito feliz por ter marcado nesta estreia e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória na abertura da competição. Vou trabalhar muito para que essa época seja assim: de gols e boas atuações", disse o atleta brasileiro.

Segundo Ricardo, a equipe vai crescer muito na temporada.