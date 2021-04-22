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futebol

Ricardo Lopes marca duas vezes em massacre do Shanghai SIPG no Chinês e comemora

Atacante brasileiro está passando por ótimo momento na carreira pelo clube chinês do Shanghai SIPG
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:06
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Esperança do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes foi o destaque no triunfo da sua equipe por 6 a 1 sobre o Tianjin Tigers na estreia do Campeonato Chinês. O jogador marcou duas vezes e ajudou o time a iniciar a temporada com o pé direito.
Veja a tabela do Italiano- Estou muito feliz por ter marcado nesta estreia e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória na abertura da competição. Vou trabalhar muito para que essa época seja assim: de gols e boas atuações", disse o atleta brasileiro.
Segundo Ricardo, a equipe vai crescer muito na temporada.
- Nossa equipe vai crescer ainda mais na temporada. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021 - falou o jogador.

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