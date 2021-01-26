Ricardo Lopes foca em ano perfeito com a camisa do Shanghai SIPG

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes falou sobre o desejo de fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube chinês. Segundo o atleta, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nas próximas temporadas.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao futebol chinês. Tem sido uma experiência muito boa atuar em um clube como o Shanghai, que está sempre disputando títulos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no país - disse o atleta.

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Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, o Shanghai tem tudo para fazer um grande em 2021.