Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ricardo Lopes foca em ano perfeito com a camisa do Shanghai SIPG

Atacante chegou à China em 2020. No Brasil, jogador passou por Fortaleza e Ituano
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 14:51

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:51

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes falou sobre o desejo de fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube chinês. Segundo o atleta, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nas próximas temporadas.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao futebol chinês. Tem sido uma experiência muito boa atuar em um clube como o Shanghai, que está sempre disputando títulos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no país - disse o atleta.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, o Shanghai tem tudo para fazer um grande em 2021.
- Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021. O grupo é forte, competitivo e tem tudo para fazer uma temporada perfeita dentro e fora de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados